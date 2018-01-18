У парламенті Молдови зареєстрований проект постанови про вихід з СНД

Представники Ліберальної партії зареєстрували у парламенті Молдови проект постанови про вихід країни з СНД. Про це повідомляє Aif.md.

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Документ був зареєстрований у парламенті ще 2 січня, а підписи під ним поставили п'ять представників Ліберальної партії. У постанові "Про денонсування створення Співдружності Незалежних Держав" зазначено, що однією зі сторін угоди були порушені загальновизнані норми і принципи міжнародного права, у тому числі й відмова від застосування сили стосовно інших держав-членів співдружності.

Крім того, ліберали стверджують, що членство Молдови в СНД перешкоджає її зовнішньополітичному курсу на євроінтеграцію.

"Членство в СНД не принесло Молдові нічого, всі рішення в цій організації приймаються виключно в інтересах Росії", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Президент Ігор Додон вже назвав ініціативу лібералів "ризикованим проектом". "Що означає вихід з СНД? Це означає, що ми виходимо їз усіх угод, які у нас є", - заявив він в ефірі молдовського телеканалу TVC21.

Як повідомляв УНІАН, екс-президент Румунії має намір подати в парламент законопроект про об'єднання з Молдовою.