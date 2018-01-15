Позбавлений громадянства Молдови екс-президент Румунії зробить ще одну спробу об'єднання двох країн

Екс-президент Румунії Траян Бесеску заявив, що має намір подати в парламент законопроект про об'єднання Румунії та Молдови. Як повідомляє молдовський ресурс Deschide, про це політик повідомив телеканалу B1 TV, передає 112.ua.

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"На початку парламентської сесії я подам проект, пов'язаний з об'єднанням з Молдовою, заснований на вирішенні 148 Сенату США. (...) Ця ініціатива групи американських сенаторів полягала в тому, що відразу після проголошення Молдовою незалежності буде перехід до права Молдови об'єднатися з Румунією. (...) У декларації, присвяченій Молдові, зазначається право цієї країни об'єднатися з Румунією, враховуючи Гельсінський заключний акт, пункт 1", - сказав Бесеску.

Він підкреслив, що об'єднання відбудеться тільки при бажанні молдован. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі, на який посилається політик, був підписаний главами 35 держав у столиці Фінляндії в 1975 році. У документі закріплено основні принципи взаємодії та безпечного співіснування держав, які підписали акт. Зокрема, у першому пункті йдеться про повагу суверенітету і кордонів кожної держави, що не перешкоджає їх зміні "у відповідності з міжнародним правом мирним шляхом і за домовленістю".

Нагадаємо також, у 2005 році Траян Бесеску вже планував об'єднати Молдову і Румунію до того, як україна вступить в ЄС. Офіційно вступ відбувся опівночі на 1 січня 2007 року, однак об'єднання не було.

Влітку 2016 року Траян Бесеску отримав громадянство Молдови, проте вже в січні 2017 року був позбавлений за рішенням проросійського президента Ігоря Додона. При цьому 25 червня 2017 року політик був обраний головою уніоністськой Партії національної єдності в Молдові, прихильники якої підтримують ідею об'єднання з Румунією. За даними Deschide, посаду голови все ж залишається вакантною, поки Бесеску не відновить громадянство.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Конституційний суд Молдови знову тимчасово відсторонив президента від посади.