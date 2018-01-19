Будинок жахів: подружжю нелюдів з Каліфорнії загрожує довічне за жорстоке поводження з дітьми

Подружжю з Каліфорнії, яке протягом довгого часу тримало в ув'язненні 13-х своїх дітей, загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомив прокурор округу Ріверсайд, де проживала многодітна сім'я, Майк Хестрин, повідомляє Euronews.

57-річного Девіда Терпіна і його 49-річну дружину Луїзу звинувачують в нелюдському поводженні з дітьми, побоях, а також в здійсненні розпусних дій. За це вони відповідатимуть у суді. При цьому подружжя своєї вини не визнає.

"Абсолютно всі діти в цій сім'ї страждали від сильного недоїдання. Медики констатували у них м'язове виснаження", - повідомив прокурор Ріверсайда.

За його словами, один з хлопчиків в свої 12 років важить як 7-річна дитина. А вага його 29-річної сестри не перевищує і 40 кілограмів.

Як зазначає видання, поліцейські з'ясували жахливі подробиці утримування дітей. Як виявилося, іноді батьки купували їжу, але їсти дітям не давали. Вони ставили її перед синами та доньками на видному місці так, щоб діти не могли до неї дотягнутися. А приймати душ діти могли лише раз на рік.

Після огляду дітей медики виявили в них серьйозні розлади когнітивних функцій мозгу.

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня до поліції прийшла 17-річна донька подружжя, якій вдалося втекти з будинку. Коли поліцейські прийшли до помешкання сім'ї, вони знайшли там дітей прикутих ланцюгами до ліжок.