У США подружжя тримало у рабстві 13 власних дітей

Поліція Каліфорнії заарештувала подружжя, котре утримувало в ув'язненні 13 власних дітей.

Як повідомляє DW, про жорстоке ставлення батьків до дітей поліцію повідомила 17-річна донька, котра зуміла втекти з дому.

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За даними поліції, деякі діти були прикуті ланцюгами до ліжок і перебували в темних смердючих приміщеннях. Водночас, затримані 57-річний Девід Аллен Терпін та 49-річна Луїза Анна Терпін не змогли пояснити причини такого ставлення до дітей.

Всі діти подружжя мали ознаки недоїдання та були "дуже брудні". Сімох з них довелося доставити до лікарні для надання медичної допомоги. Повідомляється, що семеро утримуваних в ув'язненні вже повнолітні - від 18 до 29 років.

Сусіди Терпенів розповіли журналістам, що їм було відомо про те, що це - багатодітна родина. Але ніхто не знав, скільки саме дітей має подружжя, адже діти не так часто виходили надвір.

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Подружжя звинувачують у тортурах та жорсткому ставленні до дітей. Суд вже визначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливість звільнення з внесенням застави розміром 9 мільйонів доларів для кожного.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міжнародної організації з міграції, майже до половини всіх виявлених випадків торгівлі дітьми причетні члени сім'ї або інші родичі. Сюди ж входять випадки, коли дітей використовують як вуличних жебраків і в якості домашньої прислуги.