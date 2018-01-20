Агентство нацбезпеки США видалило дані багаторічної розвідки

Вилучені були дані, перехоплені під час стеження за громадянами під час президентства Джорджа Буша-молодшого і повинні були зберігатися за рішенням суду 2007 року. Тоді президент США, після теракту 11 вересня, наказав вести прослуховування міжнародних повідомлень. Про це повідомило видання Politico.

Читайте такожКолишній співробітник АНБ зізнався в зберіганні секретних документів вдомаДані повинні були зберігатися в очікуванні майбутніх судових процесів.

Проте агентство повідомило, що всі дані між 2001 і 2007 роками були видалені. Більше того, були стерті резервні копії записів у 2009, 2011 та 2016 роках.

"АНБ щиро шкодує, що не змогло попередити видалення даних. Вище керівництво АНБ повністю усвідомлює свою невдачу і Агентство намагається прийняти швидкі заходи реагування на втрату цих даних", - заявила заступник директора Агентства, відома як "Елізабет Б."

За словами іншого представника АНБ, дані були видалені в результаті масштабної чистки місця для нової інформації.

"Перевірка даних АНБ вказала на те, що дані не призначалися для видалення", - повідомив так званий "Доктор Марк А."

Видалення даних і порушення, таким чином, постанови суду, що може призвести до кримінальних звинувачень.

До речі, остання перевірка проводилася в 2014 році. І тоді в травні 2014 року співробітник АНБ запевняв суд, що дані перебували в безпеці.

Прес-секретар Агентства відмовився коментувати ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент США Дональд Трамп підписав закон, який дозволяє спецслужбам прослуховувати розмови і збирати інформацію на будь-яку людину, за винятком американців.