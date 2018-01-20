Агентство нацбезпеки США видалило дані багаторічної розвідки
Агентство нацбезпеки США знищило дані стеження, яка велося після теракту 2001 року.
Вилучені були дані, перехоплені під час стеження за громадянами під час президентства Джорджа Буша-молодшого і повинні були зберігатися за рішенням суду 2007 року. Тоді президент США, після теракту 11 вересня, наказав вести прослуховування міжнародних повідомлень. Про це повідомило видання Politico.
Читайте такожКолишній співробітник АНБ зізнався в зберіганні секретних документів вдомаДані повинні були зберігатися в очікуванні майбутніх судових процесів.
Проте агентство повідомило, що всі дані між 2001 і 2007 роками були видалені. Більше того, були стерті резервні копії записів у 2009, 2011 та 2016 роках.
"АНБ щиро шкодує, що не змогло попередити видалення даних. Вище керівництво АНБ повністю усвідомлює свою невдачу і Агентство намагається прийняти швидкі заходи реагування на втрату цих даних", - заявила заступник директора Агентства, відома як "Елізабет Б."
За словами іншого представника АНБ, дані були видалені в результаті масштабної чистки місця для нової інформації.
"Перевірка даних АНБ вказала на те, що дані не призначалися для видалення", - повідомив так званий "Доктор Марк А."
Видалення даних і порушення, таким чином, постанови суду, що може призвести до кримінальних звинувачень.
До речі, остання перевірка проводилася в 2014 році. І тоді в травні 2014 року співробітник АНБ запевняв суд, що дані перебували в безпеці.
Прес-секретар Агентства відмовився коментувати ситуацію.
Як повідомляв УНІАН, напередодні президент США Дональд Трамп підписав закон, який дозволяє спецслужбам прослуховувати розмови і збирати інформацію на будь-яку людину, за винятком американців.