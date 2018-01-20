Трамп дозволив спецслужбам прослуховувати розмови іноземців

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який дозволяє спецслужбам прослуховувати розмови і збирати інформацію на будь-яку людину, за винятком американців. Про це він написав у своєму "Твіттері".

Читайте такожСпецслужби США знову зможуть прослуховувати телефонні розмови«Тільки що підписав розділ 702 закону про прослуховуваннях в інтересах зовнішньої розвідки про продовження збору зарубіжних розвідданих. Це вже не той самий закон, який несправедливо критикували під час виборчої гонки. Я завжди буду робити правильні вчинки для нашої країни і ставити безпеку американців на перше місце», - зазначив він.

Дія обговорюваного розділу була призупинена 1 січня у зв'язку із закінченням терміну його повноважень.

У вересні 2017 року телеканал CNN дізнався, що Агентство національної безпеки (АНБ) США веде стеження за 100 тис. іноземців з усього світу. Ці дані допомогли АНБ виявити загрози кібербезпеки, що виходять від ворожих урядів, зупинити шкідливі кібератаки і зірвати плани угруповання «Ісламська держава» з підготовки низки терактів. Критики цієї ініціативи стверджують, що в ході шпигунства за іноземними об'єктами спецслужби можуть отримати інформацію про американців, що законом заборонено.