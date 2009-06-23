Навіщо у "Східному партнерстві” Росія та Туреччина

Німеччина наполягає на залученні Росії та Туреччини до проектів, що реалізовуватимуться в рамках ініціативи “Східне партнерство”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив спеціальний представник міністерства закордонних справ Німеччини у питаннях країн Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Ханс-Дітер ЛУКАС на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій неурядовою Німецькою Радою із зовнішньої політики.

“Уряд Німеччини в Брюсселі відстоював, щоб проекти “Східного партнерства” розроблялися з урахуванням Росії та Туреччини“, - сказав він.

При цьому, німецький посол звернув увагу на російське незадоволення “Східним партнерством”.

“Все залежить від того, чи ми хочемо будувати відносини на принципі суперництва і, як і в минулому, не мати успіху, чи ми хочемо синергії. Мені здається, відповідь ЄС однозначна – це другий варіант. І тому ми не бачимо суперечності між “Східним партнерством” та стратегічним партнерством з Росією”, - зазначив спецпредставник німецького МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня у Празі відбувся установчий самміт «Східного партнерства» – нової політики ЄС, спрямованої на посилення відносин з 6-ма країнами – східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.