Військова операція Ердогана в Сирії: Париж вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН

Влада Франції вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН через військову операцію, яку проводить Туреччина у північній провінції Афрін у Сирії.

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Як повідомляє Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. "Гута, Ідліб, Афрін - Франція просить зібрати екстрену зустріч Ради Безпеки", - заявив Ле Дріан у Twitter.

Він додав, що сьогодні провів переговори з турецьким колегою.

Як повідомляв УНІАН, Генштаб Туреччини оголосив про початок наземної операції в сирійському місті Афрін.

Згідно з інформацією, в операції задіяні бронетехніка, спецназ і піхота ЗС Туреччини.

Водночас, представник курдських загонів народної самооборони (YPG) Біруск Хасак заявив, що турецькі війська лише спробували перетнути сирійсько-турецький кордон у регіоні Афрін, але були змушені повернутися після того, як курди відкрили по них вогонь.