Атака бойовиків на готель Intercontinental: консул вилетів в Кабул у зв'язку з загибеллю українців
Консульські співробітники акредитованих в Афганістані дипломатичних представництв дружніх Україні держав вже надають допомогу.
Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула у зв’язку з загибеллю українців під час нападу терористів на готель Intercontinental.
Читайте такожУ Кабулі смертник підірвав себе неподалік від посольства США: десятки загиблих
Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, за останньою інформацією, що надходить до МЗС, внаслідок вчорашнього терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих.
Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула.
Тим часом встановлено контакти з консульськими співробітниками акредитованих в Афганістані дипломатичних представництв дружніх до України держав, які вже зараз надають допомогу.
Детальнішу інформацію для медіа МЗС повідомить у понеділок зранку.
Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі п’ятеро терористів проникли до Intercontinental Hotel. За останніми даними, унаслідок нападу загинули не менш як 43 особи.
Вдалося врятувати 126 осіб, серед них 41 іноземця.