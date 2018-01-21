Атака бойовиків на готель Intercontinental: консул вилетів в Кабул у зв'язку з загибеллю українців

17:33, 21 січня 2018
Світ
912

Консульські співробітники акредитованих в Афганістані дипломатичних представництв дружніх Україні держав вже надають допомогу.

REUTERS

Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула у зв’язку з загибеллю українців під час нападу терористів на готель Intercontinental.

Читайте такожУ Кабулі смертник підірвав себе неподалік від посольства США: десятки загиблих

Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, за останньою інформацією, що надходить до МЗС, внаслідок вчорашнього терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих.

Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула.

Тим часом встановлено контакти з консульськими співробітниками акредитованих в Афганістані дипломатичних представництв дружніх до України держав, які вже зараз надають допомогу.

Детальнішу інформацію для медіа МЗС повідомить у понеділок зранку.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі п’ятеро терористів проникли до Intercontinental Hotel. За останніми даними, унаслідок нападу загинули не менш як 43 особи.

Вдалося врятувати 126 осіб, серед них 41 іноземця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Теракт у готелі Intercontinental в Кабулі
Теги: #теракт в Кабулі