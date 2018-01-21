Атака бойовиків на готель Intercontinental: консул вилетів в Кабул у зв'язку з загибеллю українців

Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула у зв’язку з загибеллю українців під час нападу терористів на готель Intercontinental.

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Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, за останньою інформацією, що надходить до МЗС, внаслідок вчорашнього терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих.

Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула.

Тим часом встановлено контакти з консульськими співробітниками акредитованих в Афганістані дипломатичних представництв дружніх до України держав, які вже зараз надають допомогу.

Детальнішу інформацію для медіа МЗС повідомить у понеділок зранку.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі п’ятеро терористів проникли до Intercontinental Hotel. За останніми даними, унаслідок нападу загинули не менш як 43 особи.

Вдалося врятувати 126 осіб, серед них 41 іноземця.