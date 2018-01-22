У Білому домі розповіли про процес відновлення роботи уряду США

03:28, 22 січня 2018
Світ
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Трамп провів кілька телефонних розмов із міністрами.

Ілюстрація / REUTERS

Президент США Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов із лідерами Конгресу з метою відновлення роботи уряду.

Про це заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

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«Ми продовжуємо серйозну роботу над відновленням роботи уряду і намагаємося переконатися в тому, що про наших прекрасних військовослужбовців та їх родини, беззахисних дітей і всіх американців піклуються», — сказала Сандерс.

Вона також розповіла про кілька телефонних розмов Трампа з міністрами.

Раніше повідомлялося, що Трамп закликав змінити правила сенату в разі продовження призупинення роботи уряду.

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Теги: #Трамп у Білому домі#шатдаун в США