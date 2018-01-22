У Білому домі розповіли про процес відновлення роботи уряду США
03:28, 22 січня 2018Світ
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Трамп провів кілька телефонних розмов із міністрами.
Ілюстрація / REUTERS
Президент США Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов із лідерами Конгресу з метою відновлення роботи уряду.
Про це заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.
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«Ми продовжуємо серйозну роботу над відновленням роботи уряду і намагаємося переконатися в тому, що про наших прекрасних військовослужбовців та їх родини, беззахисних дітей і всіх американців піклуються», — сказала Сандерс.
Вона також розповіла про кілька телефонних розмов Трампа з міністрами.
Раніше повідомлялося, що Трамп закликав змінити правила сенату в разі продовження призупинення роботи уряду.
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