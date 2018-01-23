Трамп приїде на Всесвітній економічний форум в Давосі - Білий дім

Як заявив Білий дім, президент США Дональд Трамп візьме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Голос Америки.

Читайте такожПорошенко зустрінеться з Трампом у Давосі - КлімкінПротягом деякого часу поїздка Трампа в Давос була під питанням на тлі часткового закриття уряду США.

До прийняття Сенатом рішення щодо тимчасового бюджету, що дозволяє федеральному уряду продовжити роботу, представник Білого дому Сара Хакабі Сандерс повідомила, що виїзд американської делегації на конференцію відкладено. Очолити делегацію повинні були міністр фінансів Стівен Мнучин і міністр торгівлі Уілбур Росс.

Як повідомлялося раніше, президент повинен відправитися на форум ближче до кінця тижня, щоб виступити з промовою в Давосі в п'ятницю – в останній день форуму.