Політолог назвав теми, які Порошенко і Трамп можуть обговорити в Давосі

У швейцарському Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму президенти України і США — Петро Порошенко, а також Дональд Трамп, можуть обговорювати ряд тем — введення миротворців ООН на Донбас, "Мінськ", продовження фінансової підтримки Заходом нашої країни.

Захід стане важливою ланкою в розбудові двосторонніх відносин і узгодження позицій країн з питання врегулювання ситуації на сході української держави, розповів науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", професор політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань у коментарі "Главреду".

"Ще в минулому році розпочалося обговорення теми миротворців, але зараз Росія блокує її. Тому виникає питання — що робити далі? Тому, я думаю, тема миротворців буде обговорюватися в ході зустрічі Порошенка і Трампа в Давосі", — зазначив співрозмовник.

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За його словами, "для нас важливо зберегти єдність позицій України та її західних партнерів".

"Протягом 2017 року було очевидно, що між Україною і Заходом є розуміння того, що миротворці повинні розміщуватися не тільки на лінії розмежування, як того вимагає Росія, але і на всій окупованій території, в тому числі і на російсько-українському кордоні", — додав експерт.

"Думаю, також буде обговорюватися тема "Мінська". Адже зараз Путін (президент РФ Володимир Путін — Ред.) маневрує, що помітно з обміну полоненими. Хоча, з іншого боку, зіткнення тривають і обстріл українських позицій. Цей момент вимагає скоординувати позиції України і Заходу", — підкреслив професор.

Гарань вважає, що "ще одним важливим питанням переговорів буде тема продовження фінансової підтримки Заходом України, а також постачання американського вугілля в Україну (перші партії якого вже були завезені)".

"Це якраз та тема, яка повинна зацікавити Трампа, адже багато речей він оцінює з точки зору економічних інтересів США", — заявив політолог.

"Я не очікую, що після зустрічі Порошенка і Трампа в Давосі відбудуться миттєві прориви по будь-яким з перелічених питань. Адже такі зустрічі не призначені для того, це буде робоча зустріч", — сказав він.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін казав, що Петро Порошенко і Дональд Трамп проведуть зустріч на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який проходитиме 23-26 січня поточного року.