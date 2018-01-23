Кампанію першої моделі L'oreal у хіджабі скасували через її антиізраїльські твіти

Британська б'юті-блогер Амена Хан, яка повинна була рекламувати косметику для волосся L'oreal у хіджабі, відмовилася від подальшої співпраці з компанією. Причиною тому стали записи у Twitter моделі, які були розцінені як "антиізраїльські", передає Бі-бі-сі.

Амена Хан вибачилася перед своїми підписниками, видалила твіти трирічної давності і вирішила не продовжувати роботу у косметичному гіганті. Зміст твітів не розкривається.

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В її публікації в Instagram йдеться: "Я глибоко жалкую про зміст тих твітів, що я написала в 2014 році, і щиро прошу вибачення у всіх тих, кого вони образили чи скривдили... Я вирішила видалити їх, адже вони не сприяють гармонії, яку я хочу нести у світ... З великим жалем я вирішила більше не брати участь в кампанії, адже нинішнє обговорення відволікає увагу від того позитивного настрою і прагнення до відкритості".

В L'oreal підтримали рішення моделі: "L'oreal слідує принципам толерантності та поваги до всіх людей. Ми раді, що Амена вибачилася за зміст твітів і за завдану ними моральну шкоду", - сказав журналістам представник L'oreal.

Амена Хан повинна була стати першою моделлю L'oreal у хіджабі, рекламуючи засоби по догляду за волоссям. L'oreal оголосив про рішення залучити Амену Хан всього кілька днів тому. Б'юті-блогер хотіла своєю участю надихнути жінок, які носять хіджаб.

Це вже не перший випадок, коли спроби L'oreal просувати у своїй діяльності принцип різноманіття у суспільстві зазнають невдачі.

У вересні косметична компанія змушена була розірвати контракт зі своєю першою трансгендерною моделлю, чорношкірою Монро Бергдорф, після того, як та опублікувала в інтернеті расистські висловлювання.

Бергдорф, яка була відібрана у числі моделей для участі у проведеній L'oreal кампанії #allworthit ("всі цього варті"), написала у Facebook, що "всі білі - расисти".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно сукня "Диво-жінки" Галь Гадот посилила протистояння Лівану з Ізраїлем.