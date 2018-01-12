Сукня "Диво-жінки" посилила протистояння Лівану з Ізраїлем

Фотографія ізраїльської актриси Галь Гадот у сукні ліванського кутюр'є Елі Сааб, розміщена ним в Instagram, викликала справжній переполох у соцмережах. Фотографія Гадот пізніше була видалена з "Instagram"-аккаунта Сааба, повідомляє Бі-бі-сі.

Теоретично Ізраїль і Ліван перебувають у стані війни з 1948 року, і Ліван продовжує бойкотувати свого південного сусіда.

"Я люблю і поважаю Елі Сааб, але, якщо говорити відверто, чи задоволений він, що створене ним плаття носила ізраїльська актриса?", - написав у своєму Twitter ліванський журналіст Хеба Бітар.

На фото виконавиця ролі Диво-жінки постала в блакитному платті Сааба. Знімок супроводжувався його коментарем "Бездоганно". Гадот в юності пройшла службу в ізраїльській армії на посаді інструктора.

Фото актриси в Instagram Сааб викликало у деяких обурення через те, що дизайнер сприяє популяризації колишнього ізраїльського військового.

Рішення Сааба видалити фото з актрисою викликало неоднозначну реакцію в соцмережах. Були ті, хто його підтримав, а деякі вважали його дії "ганебними".

Користувачка Twitter Мона Ісса написала: "Елі Сааб наряджає сіоністку, військову ізраїльської армії Галь Гадот, а потім викладає це в інтернет, потім видаляє фото, тому що люди почали в нього плювати. Ганьба".

Гадот прийшла у сукні Сааба на церемонію вручення нагород Національної ради кінокритиків США у Нью-Йорку, де вона разом із режисером Петті Дженкінс була відзначена спеціальним призом за роботу у фільмі "Диво-жінка".

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Це не перший випадок, коли Гадот опиняється у суперечливій ситуації через своє громадянство.

У 2014 році вона висловила підтримку у Facebook діям ізраїльських військових під час конфлікту в Газі, в результаті якого загинуло 2100 палестинців. З ізраїльської сторони жертвами стали 67 військових і шість мирних жителів. Повідомлення Гадот отримало тисячі коментарів: хтось засуджував її, хтось виправдовував.

У 2017 році блокбастер "Диво-жінка" був заборонений до показу в Лівані, переважно через Гадот, яка зіграла в ньому головну роль.

Однак фільм "Ліга справедливості" за участю актриси, в якому вона знову зіграла Диво-жінку, у ліванський прокат потрапив.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Диво-жінка" погрожувала покинути зйомки сиквела через секс-скандал.