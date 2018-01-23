Фейковий трейлер до фільму "Друзі" став хітом в мережі (відео)

В мережі кілька днів тому з'явився трейлер фільму "Друзі", який нібито став продовженням однойменного серіалу. Виявилося, що ролик був фейковим, повідомляє видання Daily Mail.

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Трихвилинне відео, яке оприлюднено у YouTube-каналі Smasher, було зроблено дуже якісно, пише видання. У ньому показали героїв серіалу через багато років після його зйомок.

Спочатку шанувальники серіалу зраділи ймовірному продовженню серіалу, однак потім стало зрозуміло, що трейлер "фільму" – склейка з інших картин за участю головних акторів серіалу.

Протягом 10 днів ролик переглянуло понад 4,5 млн осіб.

Серіал "Друзі" виходив на екрани з 1994-го до 2014 року. За цей час було знято 10 сезонів серіалу – загалом 236 епізодів.