"Диво-жінка-2" покаже Голлівуду, як боротися з духом Вайнштейна

«Диво-жінка-2» стане першою стрічкою, знятою згідно з рекомендаціями Гільдії продюсерів США по боротьбі з сексуальними домаганнями на робочих місцях.

Зокрема, члени Гільдії рекомендує дотримуватися федерального закону про дискримінацію на робочому місці, а до початку кіновиробництва проводити з членами знімальної групи тренінги про неприпустимість домагань.

Також в методичці йдеться про те, що керівництву кіностудій слід з увагою і співчуттям» прислухатися до будь-яких заяв про сексуальних домаганнях і оперативно їх розслідувати.

Крім того, асоціація просить захищати працівників від можливого відплати після повідомлень про сексуальні домагання».

Гільдія продюсерів США затвердила нові рекомендації після публікацій у пресі розслідувань про харасмент за участю відомих голлівудських режисерів, продюсерів та акторів.

У жовтні 2017 року асоціація оголосила про створення цільової групи по боротьбі з сексуальними домаганнями.

Прем'єра сиквела «Диво-жінка» відбудеться 13 грудня 2019 року. Режисерське крісло картини знову займе Патті Дженкінс.