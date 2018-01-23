"Диво-жінка-2" покаже Голлівуду, як боротися з духом Вайнштейна
«Диво-жінку-2» знімуть з урахуванням рекомендацій проти домагань.
- Фільм "Диво-жінка – 2" буде знятий з урахуванням рекомендацій проти сексуальних домагань / скріншот
«Диво-жінка-2» стане першою стрічкою, знятою згідно з рекомендаціями Гільдії продюсерів США по боротьбі з сексуальними домаганнями на робочих місцях.
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- Рекомендації включають близько 20 пунктів, які допоможуть запобігти випадки зловживання владою на знімальному майданчику, а також пояснюють, що робити, якщо хтось із співробітників заявив про харасмент, пише Realist.
Зокрема, члени Гільдії рекомендує дотримуватися федерального закону про дискримінацію на робочому місці, а до початку кіновиробництва проводити з членами знімальної групи тренінги про неприпустимість домагань.
Також в методичці йдеться про те, що керівництву кіностудій слід з увагою і співчуттям» прислухатися до будь-яких заяв про сексуальних домаганнях і оперативно їх розслідувати.
Крім того, асоціація просить захищати працівників від можливого відплати після повідомлень про сексуальні домагання».
Гільдія продюсерів США затвердила нові рекомендації після публікацій у пресі розслідувань про харасмент за участю відомих голлівудських режисерів, продюсерів та акторів.
У жовтні 2017 року асоціація оголосила про створення цільової групи по боротьбі з сексуальними домаганнями.
Прем'єра сиквела «Диво-жінка» відбудеться 13 грудня 2019 року. Режисерське крісло картини знову займе Патті Дженкінс.