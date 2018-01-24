Росія відкидає відповідальність щодо застосування хімічної зброї в Сирії

Посол Росії в ООН Василь Небензя відкинув звинувачення держсекретаря США Рекса Тіллерсона, що Москва несе відповідальність за будь-яке застосування хімічної зброї в Сирії, передає радіо Свобода. На засіданні Ради безпеки ООН Небензя сказав, що Сполучені Штати «поспішно звинуватили» сирійський уряд у застосуванні хімічної зброї.

Читайте такожТіллерсон поклав на Росію відповідальність за хіматаки в Сирії «Тепер вони також намагаються притягти до цього Росію», – сказав Небензя.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон виступив у Парижі, де представники 24 країни, включно зі Сполученими Штатами та Францією створили нову організацію, метою якої є виявлення та покарання тих, хто використовує хімічну зброю.

Тіллерсон заявив, що Росія порушує угоду, досягнуту в 2013 році зі Сполученими Штатами щодо вивезення хімічної зброї з Сирії. Він також заявив, що Москва допомагає сирійському уряду порушувати Конвенцію про заборону хімічного зброї. Тіллерсон додав, що Росія має утриматися від вето на резолюції Ради Безпеки ООН щодо відповідальності тих, хто застосовує хімічну зброю.