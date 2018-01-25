Приклад гостинності: жителі італійського села попросили залишити їм мігрантів

Жителі села Ріпаботтоні в Південній Італії протестували проти закриття місцевого пункту розміщення біженців.

Як повідомляє CNN, більше 150 чоловік з 504 проживаючих в селі підписали петицію із закликом не закривати заклад, в той час як інші провели демонстрацію з метою не допустити цього.

Це відбулося на тлі посилення анти-мігрантських настроїв на решті території країни.

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Населення Ріпаботтоні вважає 32 біженців, які прибули в 2016 році, невід'ємною частиною своєї невеликої громади. Вони разом грали у футбол, співали в церковному хорі і брали участі у місцевих святах.

Тим не менш, незважаючи на зусилля громадськості, влада 11 січня постановила закрити мігрантський центр, а проживаючих у ньому біженців розподілити по інших установах регіону.

У жовтні повідомлялося, що в Середземному морі біля узбережжя Італії врятували близько 600 біженців.