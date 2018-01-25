Екс-канцлер Німеччини Шредер, який перейшов на службу до Путіна, оголосив про весілля з перекладачкою

Герхард Шредер оголосив про те, що восени має намір в п'ятий раз одружитися. Обраницею колишнього канцлера Німеччини, який з осені очолює раду директорів «Роснафти», стала кореянка Кім Со Єн, яка була перекладачкою політика.

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Як передає РБК з посиланням на Yonhap, про намір зіграти весілля з 48-річної Кім Со Єн 73-річний Шредер оголосив на прес-конференції у Сеулі. За його словами, урочиста церемонія призначена на осінь.

Екс-канцлер Німеччини розповів, що до одруження розраховує побільше дізнатися про рідну країну своєї майбутньої дружини та вивчити мову. За його словами, жити пара розраховує саме у Південній Кореї.

Шредер і Кім Со Єн познайомилися два роки тому, коли кореянка виступала в якості перекладача політика на міжнародній конференції. Екс-канцлер тоді вирішив розлучитися з Доріс Шредер-Копф, яка зайнялася політикою і стала депутатом від СДПН у Ганновері. У Сеулі Шредер заявив, що роман з Кім не був причиною його розлучення з попередньою дружиною.

Минулого тижня Шредер зізнався в інтерв'ю німецькому тижневику Bunte, що закохався в Кім. Пара поширила фотографії з Берліна, де вони вечеряли в одному з корейських ресторанів.

За своє життя Шредер був одружений чотири рази. У перший раз він розлучився в 1972 році, проживши у шлюбі чотири роки. Найдовше він прожив з Доріс Копф, з якою вони усиновили двох дітей з Росії - Вікторію і Грегора.

Шредер з осені 2017 року є головою ради директорів «Роснафти». У Берліні згоду Шредера працювати у «Роснафті» зустріли критично. Канцлер ФРН Ангела Меркель назвала ситуацію сумною, зазначивши, що це «підриває санкції» проти Росії.

Будучи канцлером, Шредер активно лобіював бажаний для Москви трубопровід "Північний потік", проти якого виступала Польща і інші союзники Німеччини у Східній Європі. Угода про будівництво газопроводу була підписана у присутності Шредера і Володимира Путіна, дружбу з яким екс-канцлер ніколи не приховував.