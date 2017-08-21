Меркель розкритикувала екс-канцлера Шредера за намір працювати на "Роснефть"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала свого попередника Ґергарда Шредера в понеділок за те, що він має намір працювати на російську нафтовидобувну компанію "Роснефть", і заявила, що не збирається займати жодну посаду в промисловості, як тільки покине політику.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Висування кандидатури соціал-демократа Шредера до ради директорів "Роснефти" за умови санкцій західних країн щодо ролі Москви в українській кризі викликало протест у Німеччині, особливо в умовах страху перед потенційним втручанням Росії у вибори до Бундестагу 24 вересня.

"Я не думаю, що те, що робить пан Шредер, це добре", - сказала Меркель.

"Я не маю наміру займати жодну посаду в промисловості, коли я вже не буду канцлером, але я в першу чергу повністю зосереджуюсь на виборах, і насправді, я хотіла б знову бути канцлером", - додала вона.

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Ґергард Шредер з 1998 по 2005 рік очолював «червоно-зелену» урядову коаліцію в Німеччині у складі СДПН та «Зелених». Після відставки в 2005 році у результаті дострокових виборів він очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу «Північний потік». У 2016 році Шредер очолив також компанію Nord Stream 2.

В середині серпня Уряд Російської Федерації висунув кандидатуру Ґергарда Шредера на посаду нового незалежного директора компанії "Роснефть". Його ім'я серед семи кандидатів, голосування за яких відбудеться наприкінці вересня. Ця новина викликала критику з боку німецьких політиків і правозахисників. Зокрема, вона лунала і з лав Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), членом якої є Шредер.