Дослідження: інтернет зробив роботу в секс-індустрії набагато безпечнішою

Проститутки та інші працівники секс-індустрії в один голос стверджують, що інтернет зробив їхній бізнес набагато більш безпечним, оскільки більше їм не потрібно тинятися по вулицях у пошуках клієнтів. Такі результати найбільшого з досліджень індустрії інтернет-сексу, що коли-небудь проводилися в Британії, яке тривало два роки.

Як повідомляє Бі-бі-сі, автори дослідження, проведеного спільно університетами Лестера і Стратклайд, попереджають, що перехід індустрії секс-послуг в інтернет приніс з собою нові ризики: там секс-працівники більш уразливі для образ, погроз і небажаних домагань. Крім того, значно підвищується ризик того, що про "сороміцьку роботу" дізнаються друзі або родичі.

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У ході дослідження вчені опитали понад 640 секс-працівників і близько 1500 клієнтів: і ті й інші зійшлися на думці, що інтернет та цифрові технології повністю змінили індустрію секс-послуг. Більш того, 60% секс-працівників заявили, що взагалі не стали б надавати інтимні послуги, якщо б не могли шукати клієнтів у мережі.

Одна з учасниць дослідження розповіла, що така робота з гнучким графіком дає їй можливість проводити час з двома дітьми і при цьому забезпечувати сім'ю. У той же час, через те, що такий "спосіб заробітку не відповідає чиїмось уявленням про моральність", їй доводилося стикатися з погрозами, шантажем, її двічі виселяли з різного житла.

Реклама інтим-послуг в інтернеті у Британії не заборонена законом, а в останньому звіті британського МВС кількість працівників секс-індустрії в країні оцінюється приблизно в 60-80 тисяч осіб.

При цьому, як розповіла керівник агентства Strictly Models, що надає моделей для вебкам-платформ, більшу частину часу моделям не потрібно навіть роздягатися, адже є багато самотніх людей, які просто хочуть з кимось поговорити.

За останніми даними, вулична проституція становить на сьогоднішній день лише 3% всього ринку секс-послуг, переважна ж більшість секс-працівників шукають клієнтів в інтернеті.

У дослідженні наголошується, що нові технології зробили надання інтим-послуг більш гнучким і мобільним, що сприяло притоку в індустрію нових людей.

У той же час, більше 80% секс-працівників стверджують, що в тому чи іншому вигляді стикалися в ході роботи з порушенням закону. Дві третини опитаних за останні п'ять років хоча б раз піддавалися залякуванню або домаганням, а половина учасників дослідження бояться, що про характер їхньої роботи хтось без дозволу розповість їхнім друзям або родичам.

Як стверджують автори доповіді, поліція часто реагує на скарги і заяви секс-працівників недостатньо ефективно, воліючи боротьбу з вуличною проституцією і торгівлею людьми.

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