Голлівудська акторка з українським корінням стала жінкою року за версією студентів Гарварду (фото)

Мілі Куніс вручили золотий горщик з пудингом – нагороду "жінки року", заснованої театральною спільнотою університету Гарвард The Hasty Pudding Theatricals.

Американська актриса українського походження Міла Куніс стала "жінкою року" за версією театрального співтовариства університету Гарвард The Hasty Pudding Theatricals. Про це повідомляє університетська газета The Harvard Gazette.

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25 січня відбулася щорічна церемонія вручення золотого горщика з пудингом "Найкращій жінці року", куди було запрошено Куніс.

На її честь улаштували парад дорогами Гарвард-скверу, потім актрису запросили на ланч і саму церемонію, яка традиційно проходить у вигляді гумористичних сценок.

The Hasty Pudding Theatricals – найстаріша театральна організація у США. Із 1951 року вона нагороджує пудингом акторів, які зробили значний внесок в індустрію розваг.

Окрім Куніс цього звання в різні роки були удостоєні актриси Керрі Вашингтон, Гелен Міррен, Маріон Котійяр, Клер Дейнс, Джуліанна Мур, Енн Гетевей, Рене Зеллвегер, Шарліз Терон, Скарлетт Йоганссон, Голлі Беррі та багато інших.