Куніс вперше поділилася деталями візиту з Кутчером в Чернівці

Голлівудська акторка з українським корінням Міла Куніс прокоментувала свій візит до Чернівців, де до переїзду до США мешкала разом з батьками перші сім років свого життя.

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За словами Міли, ідея поїхати на батьківщину артистки належала її чоловіку, актору Ештону Кутчеру. У цей період зірка знімалася у фільмі "Шпигун, який мене кинув" у сусідній з Україною Угорщині, в місті Будапешт, повідомляє ТСН.

"Ештон запропонував мені з'їздити. Він сказав: "Гей! У тебе ж день народження! Давай!" Я ніколи не збиралася повертатися туди без своїх батьків, тому ми в терміновому порядку покликали їх до Будапешта, а звідти всі разом вирушили до України. Влаштували таку собі подорож на один день", - поділилася Куніс в інтерв’ю глянцю The Edit.

Міла думала, що коли ступить на рідну землю, то у неї всередині щось йойкне. Але цього не сталося.

"Знаєте, була думка, що я відчую це місце. Але цього не сталося. Коли ми приземлилися, Ештон запитав: "Ну що?" А я йому: "Ні. Нічого. Порожнеча", - зізналася Куніс.

Також приїзд акторки до Чернівців затьмарила інша ситуація. Коли зірка разом з батьками хотіли побувати у будинку, в якому вони колись мешкали, нова власниця відмовилася їм відчиняти.

"Ми вирушили до нашого старого будинку, я постукала у двері, тому що дійсно хотіла заглянути всередину. Але нова власниця просто відповіла "Ні!", Їй було все одно. Я сказала: "Я жила тут, коли була маленькою, мої батьки зі мною ...", але їй було начхати і вона навіть не відчинила нам двері. Вся ця історія була по-справжньому принизливою", - поділилася Куніс.

Нагадаємо,6 серпня до українських Чернівців раптово приїхало голлівудське подружжя Міла Куніс та Ештон Кутчер. Знаменитості погуляли містом, відвідали місцеву кав’ярню та поспілкувалися з чернівчанами.