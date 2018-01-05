До Донецька приїхав глава самопроголошеної Південної Осетії - росЗМІ

Президент самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов перебуває з "робочим" візитом в окупованому Донецьку.

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"Президент Південної Осетії Анатолій Бібілов наразі перебуває з робочим візитом у Донецьку. Основна мета візиту пов'язана з роботою із розвитку економічних і торговельних відносин", — повідомляє "РІА Новости" з посиланням на представника прес-служби Бібілова.

Варто зазначити, що самопроголошена Південна Осетія у 2014 році визнала незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляв УНІАН, між псевдореспубліками на Донбасі йде справжня торговельна війна. Дійшло до того, що в "ДНР" фактично ввели санкції проти "ЛНР".