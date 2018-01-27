Відвідувачів зоопарку у Парижі евакуювали через втечу бабуїнів

01:05, 27 січня 2018
Світ
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поліція у рамках заходів безпеки перекрила прилеглі до зоопарку дороги / фото twitter.com/InfosFrancaises

Роботу звіринцю одразу ж призупинили для відвідувачів – задля їхньої безпеки. Про це пише The Local.

"Четверо (мавп) втекло. Нині перебувають у лісистій зоні парку", - сказав працівник зоопарку.

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Як саме тварини вибралися з вольєра, невідомо.

Тим часом поліція у рамках заходів безпеки перекрила прилеглі до зоопарку дороги.

Раніше французькі медіа повідомили, ніби із зоопарку втекли до півсотні мавп.

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Теги: #втеча бабуїнів у Парижі#евакуація зоопарка