Відвідувачів зоопарку у Парижі евакуювали через втечу бабуїнів
01:05, 27 січня 2018Світ
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Тварини заховалися в лісистій зоні парку.
Поліція у рамках заходів безпеки перекрила прилеглі до зоопарку дороги / фото twitter.com/InfosFrancaises
У п'ятницю, 26 січня, із Венсенського зоопарку в Парижі з вольєра втекли чотири бабуїни.
Роботу звіринцю одразу ж призупинили для відвідувачів – задля їхньої безпеки. Про це пише The Local.
"Четверо (мавп) втекло. Нині перебувають у лісистій зоні парку", - сказав працівник зоопарку.
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Як саме тварини вибралися з вольєра, невідомо.
Тим часом поліція у рамках заходів безпеки перекрила прилеглі до зоопарку дороги.
Раніше французькі медіа повідомили, ніби із зоопарку втекли до півсотні мавп.
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