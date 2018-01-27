Теракт в Кабулі: кількість загиблих зросла до 95 осіб (відео)

Мінохоронздоров'я країни допускає, що кількість загиблих може зрости ще.

В результаті підриву автомобіля зі смертником в Кабулі загинуло 95 людини. Ще 158 особа отримала поранення.

Читайте такожБіля іноземних посольств у Кабулі пролунав вибух, є постраждаліВ Міністерстві охорони здоров'я країни повідомляють, що кількість загиблих може зростати, повідомляє Reuters.

Як повідомляв УНІАН, у Кабулі стався потужний вибух в районі, де розташовані міністерства і будівлі дипломатичних установ. Спочатку повідомлялося про 17 загиблих і 110 поранених.

Вибухівка була закладена в автомобіль швидкої допомоги. Машина під'їхала до будівлі Консульства миру Афганістану на вулиці, де розташована велика кількість дипломатичних установ. Через деякий час після зупинки карета швидкої вибухнула. Вибух стався неподалік від представництва Євросоюзу.

Відповідальність взяли на себе терористи "Талібану".

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в Кабулі збільшилася до 40 осіб. Ще 140 отримали поранення.

В результаті вибуху біля дипломатичних установ у столиці Афганістану Кабулі громадяни України не постраждали.