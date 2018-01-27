У Бразилії внаслідок стрілянини у нічному клубі загинуло 14 осіб

За версією поліції, причиною інциденту могли стати розбірки через наркотики.

У суботу, 27 січня, в Бразилії озброєні невідомі люди влаштували стрілянину у переповненому танцювальному клубі місті Форталеза.

Як повідомляє Reuters, внаслідок інциденту щонайменше 14 людей загинули.

Крім того, щонайменше шість осіб дістали травми і були госпіталізовані.

Також повідомляється, що група озброєних людей під'їхала до клубу на трьох автомобілях і без розбору почала стріляти у внутрішньому дворі.

За версією поліції, причиною інциденту могли стати розбірки через наркотики.