У Бразилії внаслідок стрілянини у нічному клубі загинуло 14 осіб
20:48, 27 січня 2018Світ
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За версією поліції, причиною інциденту могли стати розбірки через наркотики.
Ілюстрація REUTERS
У суботу, 27 січня, в Бразилії озброєні невідомі люди влаштували стрілянину у переповненому танцювальному клубі місті Форталеза.
Як повідомляє Reuters, внаслідок інциденту щонайменше 14 людей загинули.
Крім того, щонайменше шість осіб дістали травми і були госпіталізовані.
Також повідомляється, що група озброєних людей під'їхала до клубу на трьох автомобілях і без розбору почала стріляти у внутрішньому дворі.
За версією поліції, причиною інциденту могли стати розбірки через наркотики.
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