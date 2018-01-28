Стало відомо, коли відкриють площу Нємцова у Вашингтоні
Мер Вашингтона Мюріел Баузер підписала раніше прийнятий міською радою закон про присвоєння площі перед посольством РФ імені Бориса Нємцова.
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Як передає Голос Америки, офіційна церемонія відкриття площі імені російського опозиціонера в американській столиці відбудеться в річницю його загибелі.
Російський політик був убитий в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Замовники цього злочину досі не названі.
Як повідомляв УНІАН, у січні міська рада Вашингтона проголосували за присвоєння імені Бориса Нємцова кварталу біля посольства РФ.
За інформацією ЗМІ, мова йде про квартал 2600 по Вісконсін-авеню, між Девіс-стріт і Едмундс-стріт. Він отримає назву «Борис Нємцов плаза».
У 2016 році на офіційному сайті київської влади проводилося електронне голосування за пропозицію назвати на честь російського опозиціонера Нємцова безіменну площу на перетині проспекту Володимира Маяковського та вулиці Теодора Драйзера у Деснянському районі.
У грудні 2017 року народний депутат Дмитро Білоцерківець запропонував скверу біля посольства РФ на Повітрофлотському проспекті в Києві присвоїти ім'я російського опозиціонера Бориса Нємцова.
Нємцов був застрелений на Великому Москворецкому мості в центрі Москви 27 лютого 2015 року в 23.31. У опозиціонера потрапило чотири кулі, він помер на місці. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.
В 2017 році, як і в 2016-му, в російській Держдумі депутати нижньої палати парламенту відмовилися вшанувати Нємцова хвилиною мовчання.