Стало відомо, коли відкриють площу Нємцова у Вашингтоні

Російський опозиційний політик був убитий в центрі Москви 27 лютого 2015 року, замовники цього злочину досі не названі.

Мер Вашингтона Мюріел Баузер підписала раніше прийнятий міською радою закон про присвоєння площі перед посольством РФ імені Бориса Нємцова.

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Як передає Голос Америки, офіційна церемонія відкриття площі імені російського опозиціонера в американській столиці відбудеться в річницю його загибелі.

Російський політик був убитий в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Замовники цього злочину досі не названі.

Як повідомляв УНІАН, у січні міська рада Вашингтона проголосували за присвоєння імені Бориса Нємцова кварталу біля посольства РФ.

За інформацією ЗМІ, мова йде про квартал 2600 по Вісконсін-авеню, між Девіс-стріт і Едмундс-стріт. Він отримає назву «Борис Нємцов плаза».

У 2016 році на офіційному сайті київської влади проводилося електронне голосування за пропозицію назвати на честь російського опозиціонера Нємцова безіменну площу на перетині проспекту Володимира Маяковського та вулиці Теодора Драйзера у Деснянському районі.

У грудні 2017 року народний депутат Дмитро Білоцерківець запропонував скверу біля посольства РФ на Повітрофлотському проспекті в Києві присвоїти ім'я російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Нємцов був застрелений на Великому Москворецкому мості в центрі Москви 27 лютого 2015 року в 23.31. У опозиціонера потрапило чотири кулі, він помер на місці. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

В 2017 році, як і в 2016-му, в російській Держдумі депутати нижньої палати парламенту відмовилися вшанувати Нємцова хвилиною мовчання.