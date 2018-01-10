У Росії назвали перейменування площі у Вашингтоні на честь Нємцова спробою "напакостити" Кремлю

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, говорячи про можливість відповіді в зв'язку з присвоєнням імені Нємцова площі поруч із посольством РФ у Вашингтоні, заявив, що це прерогатива міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пєсков заявив журналістам, відповідаючи на запитання про можливість симетричної відповіді з російської сторони.

«Я б, напевно, залишив це без коментаря. Підкреслю лише те, що це, безумовно, є прерогативою міської влади на тлі того, що стан відносин двосторонніх між нашими двома країнами як і раніше не найкращий, м'яко кажучи», - сказав він.

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Водночас, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, коментуючи появу площі Бориса Нємцова перед посольством РФ у Вашингтоні, заявив, що при назві вулиць необхідно давати об'єктивну оцінку людині, й назвав перейменування площі в США спробою «накапостити» Росії.

«Треба об'єктивно давати оцінки. Звичайно, будь-яке місто може ухвалити рішення назвати вулицю, площу ім'ям будь-якої людини, але має бути об'єктивна характеристика. Вони у вашингтонській міській раді все знають?», - заявив Жириновський.

За твердженням політика, «багато злочинів відбувалося» під час перебування Нємцова губернатором.

«Ви чиїм ім'ям називаєте площу? Спеціально нам накапостити (хочуть) перед нашим посольством», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Міська рада Вашингтона проголосувала за присвоєння імені Бориса Нємцова кварталу біля посольства РФ.

У лютому 2017 року сенатор Марко Рубіо запропонував назвати ім'ям Бориса Нємцова ділянку Вісконсін-авеню біля посольства РФ і змінити, таким чином, адресу російського представництва з «2650 Вісконсін авеню» на «1 Борис Нємцов плаза». Наприкінці 2017 року міська рада Вашингтона внесла аналогічну пропозицію, що стосується кварталу навпроти посольства.

Опозиційного політика Бориса Нємцова було вбито 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Замовника вбивства досі не знайшли. Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі й привернуло увагу міжнародної громадськості до складного становища російських опозиціонерів.