В Атлантиці знайшли тіла членів екіпажу лайнера Air France

В Атлантичному океані виявлені тіла старшого пілота і бортпровідника аеробуса A330-200, який зазнав катастрофи. Як повідомляє AFP, про це 25 червня заявили представники авіакомпанії Air France.

Імена впізнаних фахівцями членів екіпажа поки не називаються, але в профспілці повідомили, що пілота звали Марк Дюбуа. За даними Le Figaro, керівництво Air France вже висловило співчуття сім`ям загиблих.

Аеробус, що прямував з Ріо-де-Жанейро до Парижа, зник 1 червня. Уламки і тіла загиблих були знайдені 6 червня. На борту перебували 228 осіб. До 17 червня було виявлено лише 50 тіл загиблих. Згодом бразильські експерти заявили про те, що впізнали 11 чоловік з числа пасажирів і встановили особу 10 бразильців і одного британця.

23 червня в ЗМІ з`явилися повідомлення про виявлення "чорних скриньок" аеробуса, проте згодом вони були спростовані: з`ясувалося, що зафіксований французькими військовими кораблями сигнал надходив не від "чорних скриньок" A330-200.

Офіційні причини катастрофи поки не названі. Перша доповідь французького бюро розслідувань має бути представлена до кінця червня.

Лента.ру