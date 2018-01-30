Агенти Кремля під масками простих українців: ЗМІ показали, як кібер-армія Путіна штурмує соцмережі (відео)

Екс-співробітник армії ботів Путіна говорить, що перші пропагандистські замовлення з'явилися ще в часи Ярнуковича.

У мережі розгорнулася повномасштабна війна в режимі «онлайн». Агенти Кремля під масками простих українців штурмут соцмережі.

Журналісти "Грошей" показали, як кібер-армія РФ атакує ваші голови, поки ви просто перегортаєте стрічку. І які чорні плани Росії втілюють онлайн-агенти.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю екс-співробітника кремлівської армії ботів з України. Його офіс знаходився прямо в Харкові. Це реальні люди, які створюють мільйони ботів. При цьому можуть використовувати фотографії і дані користувачів.

За словами експерта, РФ виділяє 3 мільярди для ведення інформаційної війни, 20% з яких йдуть на інтернет. Росія готова віддати великі гроші, щоб дискредитувати Україну, зазначає він.

Екс-співробітник кремлівської армії ботів, в свою чергу, говорить, що перші пропагандистські замовлення з'явилися від РФ ще в часи Ярнуковича. Сама ж робота не з легких. Замовники можуть поставити ціледобове чергування.