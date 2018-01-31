Трамп відмовився закривати в'язницю в Гуантанамо

Президент США розкритикував дії попередніх адміністрацій зі звільнення сотень терористів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився закривати в'язницю на американській військово-морській базі в Гуантанамо.

Про це глава Білого дому повідомив під час першого щорічного виступу з промовою «Про стан держави» (State of the Union) перед обома палатами Конгресу США.

Читайте такожПентагон визнав головним викликом для безпеки США суперництво з Росією та Китаєм«Терористи, які вчиняють такі речі, як закладання бомб у цивільних лікарнях, являють зло. Коли це можливо, у нас немає вибору, як знищити їх. Коли це необхідно, ми повинні мати змогу затримувати та допитувати їх. Але ми повинні чітко розуміти – терористи - це не просто злочинці. Вони є незаконними ворожими комбатантами. І коли їх затримують за кордоном, до них треба ставитися як до терористів, якими вони є», - заявив Трамп.

«У минулому ми з дурості звільнили сотні і сотні небезпечних терористів, лише для того, щоб зустрітися з ними знову на полі бою, в тому числі лідера «Ісламської держави» аль-Багдаді, якого ми затримали, який був у нас, якого ми звільнили», - додав президент США.

«Тому сьогодні я дотримуюсь ще однієї обіцянки. Я щойно підписав указ, який зобов'язує секретаря Меттіса (секретаря департаменту оборони Джеймса Меттіса - УНІАН)... повторно вивчити нашу воєнну практику утримання під вартою та зберігати відчиненими пенітенціарні установи в затоці Гуантанамо», - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2009 року президент США Обама підписав розпорядження про закриття в'язниці впродовж року, але до сьогоднішнього дня цього не відбулося.

Спецв'язниця Гуантанамо розташована на орендованій з 1903 року США військово-морській базі на Кубі. Там США утримують полонених бойовиків «Аль-Каїди», «Талібану» та інших організацій, визнаних терористичними.