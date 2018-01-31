Порушила традиції: Меланія Трамп приїхала в конгрес окремо від чоловіка

З Нового року президент США і його дружина ще не з'являлися на публіці разом.

Порушуючи традиції, перша леді США Меланія Трамп прибула в Конгрес, де американський президент виступає з посланням до народу, окремо від свого чоловіка.

Про це повідомляє CNN. Меланія і Дональд Трамп прибули в Капітолій у різних автомобілях. У Білому домі зазначили, що пара повернеться додому в тих же автомобілях.

Меланія прибула до Конгресу зі своїми гостями в кількості 15 чоловік. Перед виступом її чоловіка вона провела для них власний прийом у Білому домі.

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Речник Білого дому Сара Сандерс заявила, що перша леді просто "хоче приділити увагу своїм гостям".

Барак і Мішель Обама, а також Джордж і Лора Буш, разом прибували на виступи в Конгресі. Тому сім'я Трамп порушила традиції. Телеканал зазначає, що з Нового року президент США і його дружина ще не з'являлися на публіці разом.

Це може бути пов'язано з недавніми скандалами про зраду Дональда Трампа. ЗМІ пишуть про те, що Меланія Трамп розгнівалася на свого чоловіка і навіть не полетіла з ним у Давос.