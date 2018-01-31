Періс Хілтон стала клоном Кім Кардашян (фото)
16:04, 31 січня 2018Світ
2173 0
Періс Хілтон приєдналася до рекламної кампанії нової колекції Каньє Уеста.
Зірка поділилася з шанувальниками фото / instagram.com/parishilton/
Акторка і фотомодель Періс Хілтон перевтілилася у Кім Кардашян заради рекламної кампанії марки Каньє Уеста.
Кім в Instagram повідомила, що Хілтон приєдналася до рекламної кампанії нової колекції бренду одягу Каньє Уеста Yeezy Season 6.
Фото, зроблені в рамках нової кампанії, спочатку з'явилися на сторінках Кім в соцмережах, а після і в профілі Періс:
Читайте такожКім Кардашян повідомила про народження третьої дитини
"Було дуже весело в ролі клону Кім", - повідомила своїм фанатам зірка.
Раніше Кім Кардашян показала пікантні фото в стрінгах і шубі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter