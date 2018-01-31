Періс Хілтон стала клоном Кім Кардашян (фото)

Періс Хілтон приєдналася до рекламної кампанії нової колекції Каньє Уеста.

Акторка і фотомодель Періс Хілтон перевтілилася у Кім Кардашян заради рекламної кампанії марки Каньє Уеста.

Кім в Instagram повідомила, що Хілтон приєдналася до рекламної кампанії нової колекції бренду одягу Каньє Уеста Yeezy Season 6.

Фото, зроблені в рамках нової кампанії, спочатку з'явилися на сторінках Кім в соцмережах, а після і в профілі Періс:

Читайте такожКім Кардашян повідомила про народження третьої дитини

"Було дуже весело в ролі клону Кім", - повідомила своїм фанатам зірка.

#YeezySeason6 A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jan 30, 2018 at 9:57pm PST

Раніше Кім Кардашян показала пікантні фото в стрінгах і шубі.