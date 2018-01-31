Періс Хілтон стала клоном Кім Кардашян (фото)

16:04, 31 січня 2018
Світ
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Зірка поділилася з шанувальниками фото / instagram.com/parishilton/

Кім в Instagram повідомила, що Хілтон приєдналася до рекламної кампанії нової колекції бренду одягу Каньє Уеста Yeezy Season 6.

#YeezySeason6 #ParisHilton #ForeverTheOG YEEZYSUPPLY.COM

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Фото, зроблені в рамках нової кампанії, спочатку з'явилися на сторінках Кім в соцмережах, а після і в профілі Періс:

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"Було дуже весело в ролі клону Кім", - повідомила своїм фанатам зірка.

#YeezySeason6

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Раніше Кім Кардашян показала пікантні фото в стрінгах і шубі.

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