12-річна іспанська принцеса стала спадкоємицею трону (відео)
19:04, 31 січня 2018Світ
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Король Іспанії Філіп VI нагородив старшу доньку Леонор почесним орденом золотого руна, який століттями вручали майбутнім спадкоємцям трону.
12-річна іспанська принцеса стала спадкоємицею трону / ТСН
У день свого 50-річчя король Іспанії Філіп VI нагородив свою старшу доньку орденом Золотого руна.
Такий же орден 37 років тому отримав і сам Філіп від свого батька. Престижний орден століттями вручали принцам та принцесам.
Майбутніх спадкоємців Корони готують змалку, аби згодом вони були готові до обов`язків перед Іспанією.
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