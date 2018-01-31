12-річна іспанська принцеса стала спадкоємицею трону (відео)

Король Іспанії Філіп VI нагородив старшу доньку Леонор почесним орденом золотого руна, який століттями вручали майбутнім спадкоємцям трону.

У день свого 50-річчя король Іспанії Філіп VI нагородив свою старшу доньку орденом Золотого руна.

Такий же орден 37 років тому отримав і сам Філіп від свого батька. Престижний орден століттями вручали принцам та принцесам.

Майбутніх спадкоємців Корони готують змалку, аби згодом вони були готові до обов`язків перед Іспанією.