12-річна іспанська принцеса стала спадкоємицею трону (відео)

19:04, 31 січня 2018
Світ
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12-летняя испанская принцесса стала наследницей трона /

Такий же орден 37 років тому отримав і сам Філіп від свого батька. Престижний орден століттями вручали принцам та принцесам.

Майбутніх спадкоємців Корони готують змалку, аби згодом вони були готові до обов`язків перед Іспанією.

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