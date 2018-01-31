У США потяг із конгресменами-республіканцями врізався у вантажівку зі сміттям

Кілька конгресменів отримали незначні забої.

В американському штаті Віргінія поїзд, у якому їхали члени конгресу від Республіканської партії, зіткнувся з вантажівкою.

Як передає РБК, конгресмен Джон Фасо розповів, що знаходився у момент аварії в третьому вагоні. За його словами, поїзд зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила сміття.

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"Я думаю, що ніхто не постраждав. Хоча я точно не знаю - поїзд довгий", - сказав Фасо.

Видання Politico стверджує, що в результаті аварії ніхто серйозно не постраждав. За даними CNN, кілька конгресменів отримали незначні забої.

Вантажівка у результаті аварії практично повністю розбита, але її водій не постраждав.

Конгресмени у середу поїхали поїздом на два дні в Західну Вірджинію в заміську резиденцію Республіканської партії.

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