Герой мема "Гарольд, який приховує біль" у кліпі прив'язав до стільця домінуючу начальницю (відео)

13:45, 01 лютого 2018
Світ
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Він втомився терпіти тиранічне домінування жінки-начальника / фото Youtube Cloud 9+

Відео опубліковане на YouTube-каналі гурту. Актор виконав роль офісного працівника, який терпить постійні гноблення від начальниці-тирана.

По ходу відео ситуація кардинально змінилася, коли в фантазії героя з'явилися учасники групи і почали жартувати над керівником: ставити підніжки, лопати пакет над її головою.

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Врешті-решт герой не витримує, починає в офісі бунт і прив'язує жінку до стільця. Після цього співробітники влаштовують рок-концерт.

Раніше повідомлялося, що українка стала режисером нового кліпу відомої американської співачки.

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Теги: #мем Гарольд#кліп з Гарольдом