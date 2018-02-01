Герой мема "Гарольд, який приховує біль" у кліпі прив'язав до стільця домінуючу начальницю (відео)

Актор виконав роль офісного працівника, який терпить постійні гноблення від начальниці-тирана.

Модель з Угорщини Арато Андраш, який став героєм мемів «Гарольд, що приховує біль», знявся у кліпі рок-гурту Cloud 9+ на композицію Hide The Pain.

Відео опубліковане на YouTube-каналі гурту. Актор виконав роль офісного працівника, який терпить постійні гноблення від начальниці-тирана.

По ходу відео ситуація кардинально змінилася, коли в фантазії героя з'явилися учасники групи і почали жартувати над керівником: ставити підніжки, лопати пакет над її головою.

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Врешті-решт герой не витримує, починає в офісі бунт і прив'язує жінку до стільця. Після цього співробітники влаштовують рок-концерт.

Раніше повідомлялося, що українка стала режисером нового кліпу відомої американської співачки.