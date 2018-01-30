Українка стала режисером нового кліпу відомої американської співачки (відео)

Кліп знятий для підтримки всесвітньої організації UNICEF.

Українка Саша Самсонова, яка наразі проживає у Лос-Анджелесі, стала режисером нового кліпу американської співачки Pink на пісню “Wild Hearts Can’t Be Broken”.

Про це молодій фешн-фотограф та режисер написала на своїй сторінці у Instagram. Відео зняте у чорно-білих тонах. У кадрі також з'явилася дочка співачки Віллоу.

"Відео, яке я створила для неймовірної, красивої, беззупинної Pink “Wild Hearts Can’t Be Broken”, - написала Самсонова.

У відео Pink закликає підтримати усіх дітей світу. Кліп знятий для підтримки всесвітньої організації UNICEF.

Як повідомляв УНІАН, британська співачка Джорджа Сміт презентувала кліп, зйомки якого проходили в Києві. У ролику можна впізнати Андріївський узвіз і Жовтневий палац. Також на відео можна почути українську мову.