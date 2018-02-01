Москва закликала Пентагон враховувати, що біля Криму на літаки США чатують російські винищувачі

"Відправляючи своїх пілотів для ведення розвідки у цьому районі Чорного моря, необхідно враховувати, що їх там зустрінуть російські винищувачі, а не українські партнери", - йдеться в заяві Міноборони РФ.

У Міноборони РФ відповіли на заяву Пентагону про небезпечне перехоплення російських Су-27 американського літака-розвідника Lockheed EP-3 над нейтральними водами Чорного моря поруч із Кримом. Москва в ультимативній формі підкреслила, що "Крим є невід'ємною частиною Росії".

Читайте такожРосія потрапила у п'ятірку загроз національній безпеці США

Як передає РБК, у заяві Міноборони закликає видати американським пілотам "нові карти з коректними повітряними кордонами Росії". "Хотіли б нагадати командиру 67-ї тактичної авіагрупи 6-го флоту США Біллу Еллісу, що Крим є невід'ємною частиною Росії. Відправляючи своїх пілотів для ведення розвідки в цьому районі Чорного моря, необхідно враховувати, що їх там зустрінуть російські винищувачі, а не українські партнери. Або видавати всім екіпажам нові карти правильно з нанесеними на них знаками меж повітряного простору Росії", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше Пентагон показав відео перехоплення російських Су-27 літака-розвідника біля берегів Криму.