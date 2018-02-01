США показали нові записи перехоплення російським Су-27 літака-розвідника біля берегів Криму (відео)

Записи демонструють маневри російського Су-27 навколо літака ВПС США EP-3 в безпосередній близькості і з різних ракурсів.

Військово-морські сили США опублікували п'ять відеозаписів, на яких відображені небезпечні маневри російського винищувача Су-27, який перехопив американський літак EP-3 Aries над Чорним морем близько анексованого Криму. Відеозаписи опублікувала прес-служба 6-го флоту ВМС США.

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Записи демонструють маневри російського Су-27 навколо літака ВПС США EP-3 в безпосередній близькості і з різних ракурсів.

Під час перехоплення російський Су-27 скоїв жорстокий поворот біля американського літака EP-3 і наблизився на відстань п'яти футів від правого крила.

Потім російський Су-27 перетнув траєкторію польоту EP-3 в межах 10 футів і виконав різке зниження, що привело до сильної турбулентності для американського літака і його членів екіпажу.

Раніше повідомлялося, що російський військовий літак здійснив перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.