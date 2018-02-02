Світський дебют пари: принц Гаррі і Меган Маркл відвідали благодійний вечір (фото, відео)
20:15, 02 лютого 2018Світ
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Церемонія була присвячена британським військовим ветеранам, наречена принца особисто нагородила деяких лауреатів.
Принц Гаррі та його наречена Меган Маркл вперше з'явилися на червоній доріжці разом.
Принц Гаррі і Меган Маркл з'явилися разом на благодійному вечорі
Як повідомляється у сюжеті ТСН, пара з'явилася разом на благодійному вечорі. Церемонія була присвячена британським військовим ветеранам, які досягли високих результатів у спортивних змаганнях.
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Нареченій принца, незважаючи на те, що вона ще не є членом королівської родини, доручили особисто нагородити деяких лауреатів.
Раніше повідомлялося, що наречена принца Гаррі пішла з серіалу, який прославив її.
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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл