Світський дебют пари: принц Гаррі і Меган Маркл відвідали благодійний вечір (фото, відео)

Церемонія була присвячена британським військовим ветеранам, наречена принца особисто нагородила деяких лауреатів.

Принц Гаррі та його наречена Меган Маркл вперше з'явилися на червоній доріжці разом.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, пара з'явилася разом на благодійному вечорі. Церемонія була присвячена британським військовим ветеранам, які досягли високих результатів у спортивних змаганнях.

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Нареченій принца, незважаючи на те, що вона ще не є членом королівської родини, доручили особисто нагородити деяких лауреатів.

Раніше повідомлялося, що наречена принца Гаррі пішла з серіалу, який прославив її.