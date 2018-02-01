Наречена принца Гаррі пішла з серіалу, який її прославив
Наречена принца Гаррі актриса Меган Маркл завершить свою роботу у серіалі "Форс-мажори" після закінчення 7 сезону. Разом з нею з серіалу іде її серіальний "наречений" Патрік Джей Адамс.
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Друга частина 7 сезону вийде на екрани 28 березня та завершиться 25 квітня сценою весілля героїні Меган Маркл, усього за пару тижнів до її реального одруження з принцом Гаррі, повідомляє Deadline.
Натомість, зірка фільмів "Гола правда" та "Трохи вагітна" Кетрін Хайгл почне працювати у серіалі на постійній основі.
Як повідомляв УНІАН, весілля Маркл та принца Гаррі заплановане на травень цього року. У зв'язку з цим в Великобританії очікується наплив туристів. За підрахунками експертів, туристи покладуть до казни королівства близько 500 мільйонів фунтів.