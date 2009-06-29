Південна Корея запаслася в США зенітними ракетами

Південна Корея до кінця червня 2009 р. має намір придбати у США 40 нових зенітних ракет для оснащення есмінця "Король Сечжон" водотоннажністю 7 тис. 600 т, передає Бі-бі-сі.

За даними джерела в південнокорейському уряді, йдеться про ракети Standart Missile-2 (SM-2). Есмінець, обладнаний радаром SPY-1D з фазованою гратчаткою, може одночасно відстежувати до тисячі цілей на відстані до 500 км і здійснювати перехоплення в межах 160 км.

Закупівля протиракет здійснюється на тлі загострення ситуації на Корейському півострові: згідно з даними японської, американської і південнокорейської розвідок, КНДР планує найближчим часом провести випробування балістичної ракети.

Крім того, 27 червня Пхеньян офіційно пригрозив збивати японські розвідувальні літаки, які опиняться в повітряному просторі Північної Кореї, нагадує Лента.ру.

Раніше влада КНДР оголосили, що з 25 червня по 10 липня в Японському морі проведе навчання.