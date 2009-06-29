На півдні Росії почалися навчання "Кавказ"

На півдні Росії почалися оперативно-стратегічні навчання "Кавказ-2009". Як повідомили в службі інформації і громадських зв`язків Північно-Кавказького військового округу, метою навчань, які проходитимуть до 6 липня, є оцінка реального стану бойової і мобілізаційної готовності військ, що дислокуються в Південно-західному регіоні Росії.

До навчань залучаються з`єднання і частини Північно-Кавказського військового округу, а також взаємодіючих і оперативно підлеглих структур - армії Військово-повітряних сил і Протиповітряної оборони (ППО), Каспійської флотилії, Новоросійської військово-морської бази, регіонального прикордонного управління ФСБ Росії по Південному федеральному округу, Північно-Кавказького регіонального командування внутрішніх військ МВС Росії і Повітряно-десантних військ.

Навчання пройдуть на території Краснодарського і Ставропольського країв, Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, республік Північна Осетія - Аланія, Інгушетія, Дагестан, а також Карачаєво-Черкеської і Чеченської республік.

На одному з етапів навчань буде проведена "спеціальна контртерористична операція з ліквідації ватажків і учасників терористичних організацій, їх баз і центрів підготовки", а також виконано "комплекс заходів щодо захисту важливих державних об`єктів".

Впродовж навчань "буде випробуваний і проаналізований широкий спектр можливих адекватних заходів військового характеру із забезпечення безпеки громадян Росії, важливих транспортних і енергетичних комунікацій, стратегічних об`єктів, а також заходів, спрямованих на захист економічних інтересів Росії в Південно-західному регіоні".

На навченнях війська діятимуть "з урахуванням досвіду, набутого в ході операції з примусу Грузії до миру".

РосБізнесКонсалтинг