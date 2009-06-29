США випробували міжконтинентальну балістичну ракету

Військово-повітряні сили США оголосили про проведення випробувань міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman 3 без ядерних боєголовок, повідомляє Associated Press. За словами військових, ракета була запущена з території авіабази Ванденберг в окрузі Санта-Барбара (штат Каліфорнія) о 3 години 01 хвилину ранку 29 червня і успішно вразила умовну ціль в районі Маршаллових островів, приблизно в 6550 кілометрах від місця пуску.

Представник ВПС США також повідомив агентство, що метою випробувань була перевірка надійності систем, а також точність ракети. Одержані в результаті пуску дані будуть використані стратегічним командуванням військового відомства США (United States Strategic Command) і лабораторіями міністерства енергетики країни.

Випробування аналогічної ракети американські військові також провели в листопаді 2008 року. Як повідомлялося, вона пролетіла більше 6,7 тисяч кілометрів і вразила умовний об`єкт в районі Маршаллових островів. Представники оборонного відомства США залишилися задоволені результатом пуску, зазначивши, що озброєння не потребує удосконалення.

Балістичні ракети Minuteman 3 перебувають на озброєнні Пентагону з 1970-х років, відзначає Лента.ру. Вони можуть уражати цілі на відстані до 9,6 тисяч кілометрів і нести до 3 боєголовок. За даними на 2007 рік, в арсеналі ВПС США було близько 500 таких ракет. Американці планують використовувати їх як мінімум до 2020 року з перспективою продовження експлуатації до 2040 року після додаткового удосконалення.