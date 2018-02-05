Українська топ-модель засвітила грудьми на показі в Києві (фото)

У Києві стартував тиждень української моди, на якому дизайнери представлять свої колекції осінь-зима 2018/2019. Ukrainian Fashion Week відкрився у суботу 3 лютого у Мистецькому Арсеналі, і триватиме до четверга, 8 лютого.

Відома українська модель Аліна Байкова, яка живе в США, з'явилася на модному показі в Києві без білизни. Про це свідчить відео, опубліковане в Instagram-акаунті моделі.

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"Вітаю, моя дорога Ельвіра Гасанова! Що за шоу! Що за колекція! Люблю тебе!" - підписала Аліна відео, на якому позує в прозорій сукні зі стразами. При цьому дівчина не одягла під наряд бюстгальтер, тому кожен міг побачити її груди.

Нагадаємо, в Києві стартував тиждень української моди, на якій дизайнери представлять свої колекції осінь-зима 2018/2019. Ukrainian Fashion Week відкрився у суботу 3 лютого у Мистецькому Арсеналі, і триватиме до четверга, 8 лютого.

У перший день свої колекції показали POUSTOVIT, GASANOVA, Олена Буреніна, завершувати перший день моди буде FROLOV. Під час Ukrainian Fashion Week 2018/19, відбудуться покази колекцій понад 50 дизайнерів.