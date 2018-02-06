Північна Корея здобула технології для своїх ракет через посольство у Берліні – DW

За даними німецьких спецслужб, йдеться про технології та обладнання подвійного призначення, які можуть використовуватись у військових цілях.

Північна Корея здобула обладнання та технології для виробництва власних балістичних ракет за допомогою свого посольства у Берліні.

Як повідомляє Deutsche Welle, таку заяву зробив голова Федеральної служби захисту конституції Німеччини (німецької служби внутрішньої розвідки – ред.) Ханс-Георг Маасен.

Читайте такожРосія допомагає КНДР обходити санкції - ТрампМаасен не уточнив, про які саме технології та обладнання йде мова, однак зазначив, що йдеться про засоби подвійного призначення – такі, що можуть використовуватись як для цивільних, так і для військових цілей.

Він також зазначив, що необхідні для північнокорейської ракетної програми засоби були закуплені також і через інші ринки, або через тіньові компанії.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея протягом 2017 року заробила майже $200 млн завдяки експорту в обхід обмежувальних заходів.

Рада Безпеки ООН неодноразово посилювала обмежувальні заходи проти КНДР через розвиток ядерної програми і ракетних випробувань.