Королівський роман: стало відомо, хто зіграє у фільмі про кохання принца Гаррі і Меган Маркл

Так, онука королеви Єлизавети II зіграє Мюррей Фрейзер, відомий за ролями в серіалах "Озеро" і "Вікторія".

Творці фільму про принца Гаррі і Меган Маркл відібрали акторів на головні ролі.

Про це пише People. Так, онука королеви Єлизавети II зіграє Мюррей Фрейзер, відомий за ролями в серіалах "Озеро" і "Вікторія".

Його наречену, Меган Маркл, втілить на екрані актриса Паріса Фітц-Хенлі, яка зіграла в серіалі "Джессіка Джонс".

Стрічка буде називатися "Гаррі & Меган: Королевська історія кохання".

Як повідомлялося раніше, творці фільму мають намір розповісти про стосунки актриси і принца з моменту їх першої зустрічі. Вихід картини запланований до весілля принца Гаррі і Меган.

Читайте такожСвітський дебют пари: принц Гаррі і Меган Маркл відвідали благодійний вечір (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, наречена принца Гаррі актриса Меган Маркл завершить свою роботу в серіалі "Форс-мажори" після закінчення 7 сезону.