"Це було страшно": зірка "50 відтінків" розповіла про сексуальні сцени у новій стрічці (відео)

Так, на одній з недавніх прес-конференцій Дакота поділилася з журналістами, як знімали відверті сцени в новому фільмі.

8 лютого відбудеться прем'єра одного з найочікуваніших фільмів року — на великі екрани виходить «50 відтінків свободи». Це третя (і заключна) частина еротичної саги про непрості стосунки мільярдера Крістіана Грея і молодої журналістки Анастейші Стіл.

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Треба віддати належне, Джеймі Дорнану і Анастейші Стіл було непросто зображати пристрасть всі ці три роки. І, здається, тепер вони можуть видихнути (а з ними і дружина актора, яка збиралася подати на розлучення через велику кількість сексуальних сцен) і зайнятися більш серйозними проектами. Тим не менше за цей час вони стали найбільш впізнаваними фігурами в Голлівуді, а кожен їх крок обговорюють у пресі, пише Elle.

Так, на одній з недавніх прес-конференцій Дакота поділилася з журналістами, як знімали відверті сцени в новому фільмі.

«У фільмі моє тіло показано набагато більше, ніж тіло Джеймі. Він перед зйомками віджимається, а я просто лежу і п'ю віскі», — пожартувала актриса, додавши, що завжди ретельно готувалася до нової сцені і страшенно нервувала, хоча для неї все це не вперше.

«Я дійсно повинна була готуватися до кожного окремого кадру і точно знати, що і як ми збираємося робити. І з кожним разом легше не ставало. Я знала, на що я підписалася. Звичайно, вони не змушують мене знімати одяг, я сама вибрала це».

"П'ятдесят відтінків свободи" – третя і остання частина трилогії "П'ятдесят відтінків сірого", яка розповідає про початок сімейного життя Крістіана і Анастейші Грей. Роман був включений до списку бестселерів за версією Publishers Weekly за 2012 рік. Режисером фільму виступив Джеймс Фоулі. Стрічка заснована на однойменному романі Е. Л. Джеймс.

Крістіан і Анастейша одружилися і живуть в своє задоволення, насолоджуючись товариством один одного. Однак життя новоспеченої місіс Грей знаходиться в небезпеці, оскільки з'являється ворог, який збирається мстити, використовуючи свою багату фантазію. Привиди минулого Крістіана знову повернулися, а хмари згущуються над подружжям все сильніше.