68-річна Алла Пугачова показала обличчя без макіяжу (фото)

Примадонна вирішила здивувати шанувальників новим знімком - "без прикрас".

Російська співачка, народна артистка СРСР Алла Пугачова показала шанувальникам своє обличчя без макіяжу.

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"Багато хто хоче побачити мене без макіяжу, так сказати без прикрас. Задовольняю вашу цікавість, але не забувайте, що у квітні мені стукне 69 років", - підписала вона своє фото в Instagram.

Дописники співачки в коментарях під фотографією захоплюються красою Примадонни: "Красуня!", "Ви - прекрасні!", "Для 69 Ви маєте дуже, дуже добрий вигляд", "Ця жінка не вміє старіти!", "Я так у 35 виглядаю!".

Раніше Галкін опублікував в Instagram відверте фото народної артистки СРСР, яка засмагає на відпочинку. "Кохана засмагає. Зняв нишком - не любить, коли її фотографують", - підписав його артист.