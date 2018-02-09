68-річна Алла Пугачова показала обличчя без макіяжу (фото)

12:39, 09 лютого 2018
Світ
9713 0
Пугачова похвалилася природною красою / фото instagram.com/alla_orfey

Читайте такожГалкін та Пугачова обвінчалися (фото, відео)

"Багато хто хоче побачити мене без макіяжу, так сказати без прикрас. Задовольняю вашу цікавість, але не забувайте, що у квітні мені стукне 69 років", - підписала вона своє фото в Instagram.

Дописники співачки в коментарях під фотографією захоплюються красою Примадонни: "Красуня!", "Ви - прекрасні!", "Для 69 Ви маєте дуже, дуже добрий вигляд", "Ця жінка не вміє старіти!", "Я так у 35 виглядаю!".

Раніше Галкін опублікував в Instagram відверте фото народної артистки СРСР, яка засмагає на відпочинку. "Кохана засмагає. Зняв нишком - не любить, коли її фотографують", - підписав його артист.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Алла Пугачова без макіяжу#обличчя Пугачової без макіяжу#фото Пугачової без макіяжу